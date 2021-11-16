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اوغلو: أتيت لتأكيد دعم تركيا للبنان

اوغلو: أتيت لتأكيد دعم تركيا للبنان
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية تركية مولود جاويش اوغلو أتيت الى بيروت لتأكيد دعم تركيا للبنان، ودعوة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة تركيا واجراء التحضيرات الاولية للزيارة.

العالم_لبنان

واضاف اوغلو عصر اليوم الثلثاء بعد لقاء نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب في مؤتمر صحفي مشترك تناولنا كيفية تطوير السياحة ومجالات الطاقة والوجهة الاولى للشعب اللبناني هي تركيا ومعروفة محبة الشعب التركي للبنان.

وتناولنا ايضا المواضيع الاقليمية ونحن البلدان الاكثر تأثرا بالازمة السورية. ويجب ان لا يضطر الشعب اللبناني الشقيق الى دفع ثمن المساومات الاقليمية ونحن نريد تطوير علاقاتنا الثنائية.
وشدد على دعم الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية العامة في لبنان في موعدها، وقال: لطالما اعطينا اهمية لسيادة واستقلال وامان لبنان وقدمنا الدعم اللازم من بعد انفجاري بيروت وعكار وندعم الجيش والقوى الامنية من اجل استقرار وامن لبنان"
وتمنى اوغلو ان يتم حل ازمة الخليج عبر الاحترام المتبادل والمناقشات والطرق الدبلوماسية، ونحن جاهزون للقيام بدورنا في هذا الموضوع.

بدوره قال بو حبيب، اننا نعمل على تحسين العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا ما من شأنه أن يعكس ايجابيا على كل منا، و اضاف تمنينا على تركيا فتح أسواقها لتصدير المنتجات اللبنانية.
واكد بو حبيب ان لبنان حريص على حسن العلاقات مع كل الدول، ويقدر عاليا الدعم والمساعدات التركية كما يقدر مشاركتها كدولة في عديد اليونيفيل.

وقال: وقعنا ووزير خارجية تركيا اتفاقية تعاون لتعزيز التقارب بين الوزارتين ونعمل على مذكرة تفاهم في مجالات أخرى.

واشار الى ان لبنان وتركيا يعانيان من عبء النزوح السوري، لذلك يجب توحيد الجهود والمقاربة لمسألة النزوح والطلب من المجتمع الدولي التقاسم العادل للاعباء اوالعمل على اعادة النازحين الى بلدهم.

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