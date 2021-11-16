الجهاد الإسلامي: المقاومة ستبقى الطريق الوحيد والأقصر لنيل حرية شعبنا

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي :"ما يزال شلال الدم الطاهر لمجاهدي حركة الجهاد الاسلامي يتدفق ويجري في سهول فلسطين الحبيبة على امتداد الوطن السليب".

وأضافت الحركة:"لقد خرج مجاهدنا البطل من بلدته طمون إلى مدينة طوباس الشهداء فور تلقيه خبر اقتحام قوات الاحتلال للمدينة في حملة اعتقالات واسعة ليقوم بواجبه الجهادي مقدماً الواجب على الإمكان في الدفاع عن أبناء شعبه."

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد الصابرة والمحتسبة ومن شقيقه الأسير البطل ابن سرايا القدس المجاهد عزمي بني عودة والذي يقبع في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أنها ماضية في الدفاع عن أرضنا وشعبنا مقدمين الغالي والنفيس في سبيل تحرير فلسطين من دنس الاحتلال، وأن الجهاد والمقاومة سيبقى هو الطريق الوحيد والأقصر لنيل حرية شعبنا.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية أ. طارق عز الدين معقبًا على ارتقاء الشهيد صدام بني عودة: "نحن في حركة الجهاد الاسلامي فخورون بما يقدمه أبناؤنا وكوادرنا من تضحيات أثناء تصديهم للاحتلال".

وأكد عز الدين، أن شهيدنا صدام بني عودة هو واحد من أولئك الرجال الذين عاهدوا الله تعالى أن يوقفوا اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى .

وأضاف:"نحن على يقين أن التصدي بقوة لإرهاب المستوطنين واقتحامات الجيش الصهيوني سيحمي الضفة ."

وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب صدام حسين بني عودة 26 عاماً ، والذي أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، حيث اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى.