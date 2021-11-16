هذا ما بحثه وزير الخارجية التركي مع المسؤولين اللبنانيين

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حيث اجرى محادثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

الوزير التركي عقد مؤتمرا صحافيا مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب تناولا فيه سبل التنسيق في الملفين السياسي والاقتصادي بالاضافة الى ملف النازحين السوريين.



المراقبون قرأوا في زيارة مولود اوغلو الى بيروت تقدما تركيا مقابل تراجع العديد من دول الخليج الفارسي وخاصة السعودية بعد هجومها الاخير على لبنان .



يشار الى أن زيارة وزير الخارجية التركي الى لبنان تاتي في خضم الهجمة السعودية والازمة التي افتعلتها الرياض مع بيروت.

في وقت تدور فيه منذ فترة منافسة تركية فرنسية سعودية تمثلت بتعزيز نفوذ انقرا عبر استقطاب بعض الساحات وخاصة الشمال اللبناني، في وقت جدد فيه مولود جاويش اوغلو دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انقرا.

والجدير ذكره ان تركيا تشارك بكتيبة ضمن قوات اليونيفل العاملة جنوب لبنان.

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