إنطلاق أعمال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين بدمشق

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عام مضى على المؤتمر الدولي للاجئين السوريين، جرى خلاله العمل بقوة على توفير البيئة الملاءمة لتشجيع المهجرين للعودة، من خلال التشريعات أو مراسيم العفو الصادرة عن الرئيس الاسد أو من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار المبكر وتهيئة البنية اللوجستية والنهوض بالواقع الاقتصادي والصحي والخدمي في البلاد.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، عقدت اللجان التخصصية السورية الروسية، اجتماعات منفصله، من اجل بحث سبل تسهيل عودة اللاجئين في كل المجالات الصحية والخدمية، في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الغربية التي تشكل العقبه الاكبر تجاه عودة ٥ ملايين مهجر خارج الحدود.

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