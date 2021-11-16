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إنطلاق أعمال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين بدمشق

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

تنطلق من جديد الدعوات لعودة المهجرين السوريين لبلدهم، من خلال فعاليات متابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين، التي بدأت في دمشق، بمشاركة مختلف الوزارات السورية، ووفد روسي كبير، ومنظمات أممية وحضور دبلوماسي.

العالم - مراسلون

عام مضى على المؤتمر الدولي للاجئين السوريين، جرى خلاله العمل بقوة على توفير البيئة الملاءمة لتشجيع المهجرين للعودة، من خلال التشريعات أو مراسيم العفو الصادرة عن الرئيس الاسد أو من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار المبكر وتهيئة البنية اللوجستية والنهوض بالواقع الاقتصادي والصحي والخدمي في البلاد.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، عقدت اللجان التخصصية السورية الروسية، اجتماعات منفصله، من اجل بحث سبل تسهيل عودة اللاجئين في كل المجالات الصحية والخدمية، في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الغربية التي تشكل العقبه الاكبر تجاه عودة ٥ ملايين مهجر خارج الحدود.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. إنطلاق أعمال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين بدمشق

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