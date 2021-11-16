203% زيادة في صادرات النفط الإيراني عبر موانئ هرمزكان

العالم - إيران

وأضاف حميد رضا محمد حسيني الیوم الثلاثاء أن إیران صدرت أكثر من 294 ألف طن من البضائع النفطية من موانئ شرقي هرمزكان إلى دول الخليج الفارسي منذ بداية العام الإیراني الحالي (بدأ 21 مارس 2021) وحتى منتصف شهر نوفمبر، لتسجل نموا بنسبة 203% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محمد حسيني: تم تفريغ وتحميل 568 ألفاً و402 أطنان من البضائع النفطية المختلفة في الموانئ الشرقية بالمحافظة مسجلة زیادة بنسبة 77%.

ولفت إلى أن حجم عملیات التجارة الساحلیة للسلع (کابوتاج Cabotage) بلغ أکثر من 321 ألف طن لیسجل زيادة بنسبة 44% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

یذکر أن المساحلة أو الملاحة الساحلية هي نقل البضائع والمسافرين بين نقطتين داخل البلد باستخدام سفينة أو طائرة مسجلة في بلد آخر.