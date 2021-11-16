إعدادات جديدة على نظام "أندرويد" تحسن عمر البطارية

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ونشر موقع cnet، الإعدادات التي قد تساعدك على تحسين عمر البطارية وتنظيف الفوضى على شاشتك الرئيسية والعثور على جهاز مسروق أو مفقود.

وفيما يلي الإعدادات التي قد تساعدك على تحسين استخدام الهاتف الذكي:

تحسين عمر البطارية

1. قم بإيقاف تشغيل سطوع الشاشة التلقائي واضبط مستوى السطوع على أقل من 50٪، كلما كانت شاشتك أكثر سطوعًا ، زادت طاقة البطارية التي تتطلبها.

2. استخدام البطارية التكيفية وتحسين البطارية، قدمت Google هاتين الميزتين في Android 9.0 Pie: فهي تركز على تعلم كيفية استخدام هاتفك، ومعرفة التطبيقات التي تستخدمها ومتى، ثم تحسين التطبيقات وكمية البطارية التي تستخدمها.

3- هناك طريقة أخرى لتحسين عمر البطارية مع المساعدة أيضًا في إنقاذ عينيك وهي استخدام الوضع المظلم المخصص لنظام Android.

قم بإعداد "الرجاء عدم الإزعاج"

يوفر Android وضع عدم الإزعاج الذي سيبقي الهاتف صامتًا أكثر أو أقل خلال الساعات النوم في بعض الهواتف

باستخدام هذه الميزة، يمكنك إعداد نطاق من الساعات (عادة في الليل) عندما تريد إيقاف الضوضاء الرقمية، ولكن فستظل أي إشعارات تتلقاها أثناء تشغيل "عدم الإزعاج" في انتظار عند الاستيقاظ.

يجب تفعيل ميزة العثور على جهازي من Google، للحصول على الهاتف ذا تم سرقتة او فقدانه الهاتف.