حالة طوارئ مؤقتة على محطة الفضاء الدولية..لماذا؟!

العالم - منوعات

وتم ذلك في وقت مبكر من يوم أمس، عندما مرت المحطة بشكل مقلق جدا بالقرب من خردة فضائية.

عبرت الخردة الفضائية عبرت في ساعات ما قبل فجر الأمس وواصلت محطة الفضاء الدولية المرور بشكل قريب من تلك الخردة كل 90 دقيقة تقريبا.

وهو ما أكدته وكالة الفضاء الروسية، على الرغم من أن وكالة ناسا لم تعلق حتى الآن، بحلول الساعة "02:30 مساء بتوقيت غرينتش" ، عاد الوضع على متن المحطة الفضائية إلى طبيعته ، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية .

يقوم حاليا طاقم محطة الفضاء الدولية بإجراء عمليات روتينية وفقًا لبرنامج الرحلة وعلى ما يبدو ان مدار الخردة التي أجبرن الطاقم اليوم على حالة الطوارئ وفقًا للإجراءات القياسية ، بعيدًا عن مدار محطة الفضاء الدولية ، والمحطة امنه، وكالة ناسا و وكالة الفضاء الروسية وشركاؤهم يراقبون بانتظام الفضاء حول محطة الفضاء على شكل صندوق بيتزا بحيث يمتد ما يزيد قليلاً عن "25 كيلومترًا" حول المحطة الفضائية و "0.75 كيلومتر" أعلاها واسفلها.

غالبًا ما يقوم مسؤولو المحطة بنقل موقع المحطة الفضائية لتفادي الحطام القادم إلى تلك المنطقة ، إذا سمح الوقت الكافي، حدث ذلك الأسبوع الماضي ، عندما مرت خردة من اختبار صيني مضاد للأقمار الصناعية اجري عام 2013 بالقرب من المحطة في 10 نوفمبر 2021.

وفقًا لبيانات صوتية حية من محطة الفضاء الدولية ، فإن أحدث اقتراب للمحطة مع "الخردة" حدث في حوالي الساعة 02:50 مساء بتوقيت مكة (02:50 مساء بتوقيت غرينتش) واستمرت حوالي ست دقائق.