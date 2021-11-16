تشييع مهيب لجثمان الشهيد 'بني عودة' في طوباس بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي الحكومي في طوباس، باتجاه منزل ذويه في بلدة طمون المجاورة، حيث ألقى ذوو الشهيد نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه ومواراة جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.

وهتف المشاركون الذين حملوا جثمان الشهيد بني عودة على الأكتاف عبارات مؤيدة للمقاومة وتحديدا كتائب القسام.

وكانت اندلعت فجر اليوم اشتباكات ومواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طوباس.

وخلال تلك الاشتباكات، قضى بني عودة بعد إصابته برصاصة اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى.

وكان الشاب بني عودة أُصيب برصاص الاحتلال في مراتٍ سابقة قبل استشهاده.

بدورها، نعت حركة حماس، شهيدها البطل الأسير المحرر، "الذي ارتقى في ميدان العز والشرف خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال".

وقالت حماس في بيان نعي: "إننا إذ ننعى الشهيد البطل، لنجدد العهد والبيعة مع شعبنا على الاستمرار في طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كل فلسطين الحبيبة".

وتوجهت بالتحية لذوي الشهيد وأهالي محافظة طوباس، التي كانت سباقة على الدوام في تقديم الأبطال بين شهيد وأسير وجريح في معركة الدفاع عن الوطن.