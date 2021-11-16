كل ما تحتاج معرفته حول أهم ميزة في "صور Google"

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تتيح صور غوغل للمستخدمين تغيير جودة النسخ الاحتياطي لصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم لتناسب تفضيلاتهم، ولتنظيف مساحة التخزين، يأتي كل حساب Google مزودًا بسعة تخزينية تبلغ 15 غيغابايت.

هذه السعة التخزينية البالغة 15 غيغابايت مشتركة عبر Gmail و Google Drive وصور Google، اعتبارًا من 1 يونيو 2021، أصبحت صور غوغل أيضًا جزءًا من هذه الحصة البالغة 15 غيغابايت.

هذا يعني أن صور Google لم تعد مجانية، ومع ذلك، لن يتم احتساب الجودة العالية (التي تسمى الآن تخزين التخزين) والصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة التي تم نسخها احتياطيًا إلى صور Google قبل 1 يونيو 2021 في مساحة تخزين حساب Google للمستخدمين.



ما هو التخزين التوقف في صور جوجل؟



أعادت Google تسمية طبقة التخزين عالية الجودة الخاصة بها إلى Storage Saver في وقت سابق من هذا العام، تهدف الميزة إلى مساعدة المستخدمين على حفظ التخزين في صور Google.



ما هو الغرض من التخزين التوقف؟



يساعد موفر التخزين على تقليل حجم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين، إذا كانت لديك صور بالجودة الأصلية وتريد توفير بعض مساحة التخزين، فقم بتغيير الصور ومقاطع الفيديو التي تم نسخها احتياطيًا بالفعل إلى جودة التخزين، يتم ضغط الصور لتوفير المساحة.

إذا كانت الصورة أكبر من 16 ميجا بكسل، فسيتم تغيير حجمها إلى 16 ميجا بكسل، أما بالنسبة لمقاطع الفيديو التي يزيد

حجمها على 1080 بكسل فسيتم تغيير حجمها إلى 1080 بكسل عالي الدقة، سيبدو الفيديو بدقة 1080 بكسل أو أقل قريبًا من الأصل، قد يتم فقد بعض المعلومات، مثل التسميات التوضيحية المغلقة، يرجى ملاحظة أن هذا الإعداد لن يظهر إذا لم يكن لديك أي صور بالجودة الأصلية.



كيفية تشغيل وضع حفظ التخزين؟

على جهاز كمبيوتر / كمبيوتر محمول، انتقل إلى photos.google.com/settings.

انقر فوق استرداد التخزين.



هل سيكون هذا الإعداد دائم؟

لا،يعمل موفر التخزين فقط مع الصور الموجودة في صور Google، لن يغير جودة التحميلات المستقبلية للمستخدمين.

أيضًا، يمكن للمستخدمين استعادة التخزين مرة واحدة فقط في اليوم.