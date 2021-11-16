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ما حقيقة تعديل عمولة مبيع المازوت والبنزين في سوريا؟

ما حقيقة تعديل عمولة مبيع المازوت والبنزين في سوريا؟
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية صدور أي قرار خاص بتعديل عمولة المبيع لمادتي المازوت والبنزين على أساس الأسعار الجديدة.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه قرار صادر عن الوزارة عار من الصحة وهو عبارة عن دراسة أجرتها الوزارة مع وزارة النفط منذ فترة ولكن لم يتخذ فيها قرار نهائي مشيرة إلى أن الموضوع ما زال قيد الدراسة لتتمكن الوزارة من تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بشكل دقيق.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت نسخة عن قرار لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن إضافة مبالغ مالية تتراوح من 25 ليرة سورية إلى 150 ليرة على ليتر البنزين والمازوت أثناء البيع.

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ما حقيقة تعديل عمولة مبيع المازوت والبنزين في سوريا؟

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