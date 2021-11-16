الجزائر منتخب بلا هزيمة ومهدد بالخروج من تصفيات كأس العالم!

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وتعتبر المباراة فاصلة في تاريخ الجزائر حيث يبحث محاربو الصحراء عن نقطة واحدة لضمان التأهل أو تحقيق نتيجة إيجابية مثل مباراة الذهاب، التي انتهت بثنائية نظيفة.

وبات الجزائر منتخب اللاهزيمة، مهدداً بالإقصاء مبكراً، من تصفيات كأس العالم، عندما إستضافت بوركينا فاسو على ملعب مصطفى تشاكر في إطار مباريات المجموعة الأولى من منافسات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022،والتي تعد مواجهة الحسم بالنسبة للمنتخب الجزائري.

منتخب الجزائر يتصدر المجموعة الأولى

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ويأتى بوركينا فى المركز الثاني بـ11 نقطة، ويكفى أبطال أفريقيا التعادل على ملعبهم للتأهل، وستكون مواجهة الجزائر مع بوركينا فاسو حاسمة فى تأهل أحد المنتخبين.

مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

ويعول منتخب الجزائر على حضور 14 ألف مشجع في ملعب المباراة مما يزيد من تحفيز اللاعبين ومدربهم الفني علاوة على أن المواجهة ستقام على ملعبهم ويسعي المحاربون لاستغلال عاملى الأرض والجمهور.

الجزائر منتخب اللاهزيمة

ويواصل منتخب الجزائر تقديم كرته المميزة مع تحقيق نتائج إيجابية بقيادة مدربه جمال بلماضى، ونجح في تخطي المنتخب الأرجنتينى فى قائمة المنتخبات صاحبة أطول سلسلة لا هزيمة فى تاريخ كرة القدم على مستوى العالم.

ونجح منتخب الجزائر فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 32 مباراة في جميع البطولات، ليصبح صاحب أفضل سلسلة من عدم خسارة في مباريات متتالية بالعالم فى الوقت الحالي.

أهداف ​منتخب الجزائر

وبدأ المنتخب الجزائرى سلسلة اللا هزيمة في 18 نوفمبر من عام 2018، بفوز كاسح على نظيره منتخب توجو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح منتخب الجزائر يحتل المركز الرابع في سلسلة اللاهزيمة الأفضل للمنتخبات في تاريخ كرة القدم.

ويملك منتخب مصر فرصة التواجد بالتصنيف الأول فى قرعة تصفيات كأس العالم 2022، حال فشل أحد منتخبات تونس أو الجزائر أو نيجيريا فى التأهل للمرحلة النهائية قبل إجراء القرعة.