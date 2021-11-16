غوتيريش: ' الأونروا ' تواجه أزمة وجود

العالم- فلسطين

جاء ذلك خلال كلمةٍ ألقاها بالمؤتمر الدولي للمانحين الدوليين، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتنظمه السويد والمملكة الأردنية.

وقال "غوتيريش"، في رسالة مسجلة: "إن "أونروا" تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الاستقرار الإقليمي، لكنها الآن تواجه أزمة وجودية".

وأضاف: "لقد أدت أزمات التمويل المتكررة إلى أن تتخذ "أونروا" إجراءات تقشفية وصلت إلى ذروتها، في حين أن ما تحتاجه أونروا حقًا هو توفير الموارد الكافية لها".

وطالب "غوتيريش" ممثلي المؤسسات والدول المانحة المشاركة بالمؤتمر، بدعمٍ عاجل وحاسم للحفاظ على قدرة "أونروا" على العمل، وسد فجوة التمويل فورًا.

ومؤخرًا، قالت "أونروا": إنها تعاني من أزمة مالية جرّاء تراجع الدعم العربي وبعض الدول الأوروبية، ما قد يؤثر على دفع رواتب موظفيها خلال الشهرين القادمين.

ويهدف "المؤتمر الدولي" إلى الحصول على الدعم المالي الذي تحتاجه أونروا؛ لضمان استمرار عملها، وتجاوز محنتها المالية التي تهدد الخدمات التي تقدم لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.