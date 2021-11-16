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تقنين الكهرباء يبدأ مبكرا في سوريا.. والكهرباء تعلق

تقنين الكهرباء يبدأ مبكرا في سوريا.. والكهرباء تعلق
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قبل ان يبدأ فصل الشتاء ويشتد البرد زادت فجأة ساعات التقنين بنسبة كبيرة وارتفع معدل الانقطاعات المفاجئة خارج ساعات التقنين مع بداية الاسبوع الجاري في جميع المحافظات السورية وعاد التقنين الى ٢وصل ٤ قطع وفي بعض المناطق ٥ قطع ساعة وصل.

العالم - سوريا

وبررت وزارة الكهرباء السبب من خلال حديث مصادرها لـصحيفة محلية (الوطن) إن هناك حالة زيادة في الحمولات (الطلب على الكهرباء) خلال اليومين الأخيرين بمعدل 25 بالمئة في حين حافظت معدلات التوليد على حالها بحدود ألفي ميغاواط وهو ما أسهم بارتفاع معدل العجز بين الطلب والمتاح وتسبب بارتفاع ساعات التقنين في مختلف المحافظات إضافة لكثرة الانقطاعات بسبب الترددية (القطع الترددي) الذي يزداد مع ارتفاع معدل الحمولات وأن الحماية الترددية مهمتها حماية الشبكة والمحولات من حالات الاحتراق. وعن سبب ارتفاع الحمولات بين المصدر أن سببه الطقس وحالة البرودة النسبية خلال الأيام الأخيرة .

وحسب تصريحات للوزارة أن أعلى محافظة في استهلاك الكهرباء تأتي ريف دمشق في المقام الأول وتتفوق على دمشق بذلك بسبب توزع الكثير من المنشآت الصناعية والحرفية والورش فيها وهناك الكثير من هذه الحرف والورش تعمل وتستجر الكهرباء بشكل مخالف في حين يمثل استهلاك محافظة القنيطرة الأقل بحدود 27 ميغا واط يومياً.

وعن حالة توزيع الطاقة الكهربائية المولدة بينت الوزارة أنها على مستوى القطاعات تكون حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه.

وتبحث وزارة الكهرباء في مشروع لإنجاز صك تشريعي يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) لتأمين جزء من احتياجاتهم من الكهرباء لتشغيل خطوط الإنتاج والمكنات.

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