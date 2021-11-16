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قدورة فارس: إذا كان الاعتقال الإداري يستهدف الفلسطينيين فإن تبني رؤية وطنية لمواجهته تقع على السلطة الفلسطينية

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

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