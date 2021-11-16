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اعلان موعد تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين من بيلاروسيا

اعلان موعد تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين من بيلاروسيا
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية.

العالم - العراق

وقال الصحاف، في بيان : "نشهد إقبالاً في تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية بواقع 240 مسافراً، و65 طالباً لجواز المرور".

وأضاف: "وفودنا الدبلوماسية تعمل بشكل مستمر في بلاروسيا".

وفي سياق متصل أعلن وزير الاتصالات، أركان شهاب الشيباني، تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين من بيلاروسيا يوم الخميس المقبل.

وقال الشيباني، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن "الكاظمي وجه الوزراء ببذل المزيد من الجهود"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية وضعت امامها التحديات العديدة".

وأضاف، أن "جلسة مجلس الوزراء ناقشت تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات الكافية، وتمت الاستجابة لهذا الطلب".

ولفت إلى أن "جزءاً من مستحقات الفلاحين سيتم دفعها في الأيام القليلة القادمة".

وحول ملف العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية الراغبين بالعودة الطوعية، قال الشيباني، إن "يوم الخميس المقبل، سيشهد تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين من بيلاروسيا".

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