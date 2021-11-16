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اوغلو يغادر بيروت بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين

اوغلو يغادر بيروت بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

غادر وزير خارجية تركيا مولود شاووش أوغلو والوفد المرافق بيروت  مساء اليوم الثلثاء على متن طائرة خاصة، بعد زيارة التقى فيها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

العالم_لبنان

وكان اوغلو نقل الى الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة شفهية من نظيره اردوغان، اكد فيها عمق العلاقات بين لبنان وتركيا، ورغبته في تطويرها وتعزيزها على مختلف الصعد، مهنئا بـقرب حلول عيد الاستقلال، وأشار الى ان الزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تركيا ستكون مناسبة للبحث في الاتفاقيات المشتركة التي تزيد العلاقات بين البلدين وثوقا.

واعرب اردوغان عن امله في ان يتجاوز لبنان قريبا الازمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج الفارسي، واستعداد بلاده "لتقديم أي مساعدة في هذا المجال.

و بدوره عون قد ابلغ اوغلو ، ان لبنان يرحب بأي مساعدة يمكن ان تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين الى ديارهم التي أصبحت بغالبيتها آمنة، لا سيما لجهة الضغط على المجتمع الدولي لكي يقدم المساعدات للنازحين داخل سوريا تشجيعا للعودة"، وايد الرئيس عون تنسيق الجهود الإقليمية في سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق.

واكد رئيس الجمهورية الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، خصوصا زيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية، لا سيما وان الميزان التجاري يميل حاليا لصالح تركيا.

وشكر الرئيس عون اوغلو على التضامن الذي تبديه بلاده مع لبنان في الظروف التي يمر بها"، مقدرا "مشاركة تركيا في المكون البحري للقوات البحرية التابعة لـ"اليونيفيل"، فضلا عن المساعدات الانسانية والعسكرية التي تقدمها، سواء على المستوى الحكومي او عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية او المنظمات غير الحكومية". واعرب عن أمله في ان "يصار قريبا الى افتتاح مستشفى صيدا للحروق والكسور بعد استكمال تجهيزه.

وحمل الرئيس عون الوزير تحياته الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان، مجددا الطلب الى تركيا بالمساعدة على "عودة القبارصة الموارنة الى قراهم في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد التأخير الذي حصل لانجاز هذه الخطوة لاسباب لوجستية وأخرى مرتبطة بانتشار وباء كورونا.

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