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حسن كاظمي قمي: طهران تدعم الشعب الافغاني في جميع الظروف

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد المبعوث الإيراني الخاص بالشأن الأفغاني، حسن كاظمي قمي، ان طهران تدعم الشعب الافغاني في جميع الظروف.

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم، أشار قمي إلى انه ونظرا للمشكلات الكبيرة التي يعاني منها الشعب الافغاني، واهمها الارهاب فإن ايران ترى من واجبها الاستمرار في تعاونها مع افغانستان.

وقال قمي:"إيران لطالما دعمت الشعب الافغاني في كل الظروف، وتعتقد أنه في الظروف الحالية التي يعاني فيها الشعب من مشكلات كثيرة على جميع الاصعدة لاسيما تلك المتبقية من فترة الاحتلال، وأهمها الارهاب فان ايران تعتقد انه يجب علييها الاستمرار في تعاونها مع افغانستان وبالنسبة لتشكيل الحكومة فان ارادة الشعوب فان ارادة الشعوب هي كلمة الفصل وايران تحترم هذه الارادة".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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