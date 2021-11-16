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الامن العراقي يعتقل ارهابيين اثنين غربي نينوى

الامن العراقي يعتقل ارهابيين اثنين غربي نينوى
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، اعتقال إرهابيين احدهما مسؤول في ما يسمى "ولاية الجزيرة" غربي نينوى.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ والتي اكدت تواجد ارهابيين اثنين في مناطق حي الربيع وقرية القادسية بناحية زمار غربي نينوى".

وأضافت "على اثر ذلك وبالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ واستخبارات ومكافحة ارهاب زمار تم التحرك على الاهداف المحددة والقبض عليهما"، موضحة "شغل احدهما منصب الاداري لما تسمى (ولاية الجزيرة)، في حين يعد الثاني من العناصر الناشطة بما تسمى (المعسكرات العامة) لداعش، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".

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