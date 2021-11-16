بانوراما .. ترشح حفتر للإنتخابات الليبية وأزمة المهاجرين في أوروبا

العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الأول أعلن القائد العسكري الليبي المشير خليفة حفتر ترشحه الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل معتبرا أن إعلان ترشحه ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار.. يأتي هذا بعد يوم من ترشح سيف الإسلام نجل الرئيس المخلوع معمر القذافي للإنتخابات الرئاسية الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في الشارع الليبي.



في ملف بانوراما الثاني أطلقت الشرطة البولندية قنابل الغاز على مهاجرين رشقوها بالحجارة في بلدة كوشنيتسا على الحدود مع بيلاروسيا محاولين دخول بولندا.من جهتها نددت موسكو باستخدام بولندا الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا ،بينما اتهمت باريس بيلاروسيا بتدبير مسرحية مروعة عند الحدود مع بولندا باستغلالها آلاف المهاجرين اليائسين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.