فوز ثمين لمنتخب الفراعنة مقابل الغابون بتصفيات مونديال قطر

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وكانت مصر قد حسمت تأهلها في الجولة الماضية إلى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وفي مباراة اليوم تقدم منتخب "الفراعنة" بهدف مبكر منذ الدقيقة الرابعة عن طريق محمد مجدي أفشة، وعادل المنتخب الغابوني النتيجة في الدقيقة الـ55 عن طريق جيم ألفينا.

وفي الدقيقة الـ75 تقدم المنتخب المصري مجددا بمساعدة النيران الصديقة عندما سجل الغابوني يوهان أوبيانغ بالخطأ في شباك فريقه.

وبهذا الفوز، أكد المنتخب المصري أحقيته في التأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات ورفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد الغابون عند 7 نقاط في المركز الثاني.