الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فوز ثمين لمنتخب الفراعنة مقابل الغابون بتصفيات مونديال قطر

فوز ثمين لمنتخب الفراعنة مقابل الغابون بتصفيات مونديال قطر
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

فاز المنتخب المصري على ضيفه الغابوني 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات الأفريقية لمونديال قطر.

العالم - رياضة

وكانت مصر قد حسمت تأهلها في الجولة الماضية إلى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وفي مباراة اليوم تقدم منتخب "الفراعنة" بهدف مبكر منذ الدقيقة الرابعة عن طريق محمد مجدي أفشة، وعادل المنتخب الغابوني النتيجة في الدقيقة الـ55 عن طريق جيم ألفينا.

وفي الدقيقة الـ75 تقدم المنتخب المصري مجددا بمساعدة النيران الصديقة عندما سجل الغابوني يوهان أوبيانغ بالخطأ في شباك فريقه.

وبهذا الفوز، أكد المنتخب المصري أحقيته في التأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات ورفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد الغابون عند 7 نقاط في المركز الثاني.

روابط ذات صلة

المنتخب الإيراني يلقي التحية على "كأس العالم" بعد فوز كبير على نظيره السوري

اليوم.. المنتخب السوري يواجه متصدر المجموعة بتصفيات المونديال

المنتخب اللبناني لكرة القدم يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الإمارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أونروا: المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة دعمه لوكالة الغوث

وزير خارجية اليمن يلتقي رئيس بعثة هولندا لمنظمة أطباء بلا حدود

الأمم المتحدة تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس

بالفيديو.. إحتجاج صحافيي السودان رفضاً للإنقلاب العسكري واستهداف الحريات

بالصور.. استمرار تنفيذ عملية التسوية في محافظة ديرالزور

اليابان تتخطى عمان بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2021