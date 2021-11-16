اليابان تتخطى عمان بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2021

العالم - رياضة

وفي وقت سابق اليوم فرض المنتخب الصيني التعادل 1 1/ على نظيره الأسترالي وتغلب المنتخب السعودي على مضيفه الفيتنامي 1 / صفر.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة.

ويحل المنتخب الياباني ثانياً برصيد 12 نقطة.

ثم منتخب أستراليا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وعمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

والصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط فيما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، سجل جونيا ايتو مهاجم جينك البلجيكي هدف الفوز للساموراي الياباني قبل 9 دقائق من النهاية.

وفي إمارة الشارقة، تقدم المنتخب الأسترالي بهدف عن طريق ميتشيل دوك في الدقيقة 38 لكن وو لي أدرك التعادل للصين من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وعلى ملعب مي دينه ستاديوم، سجل صالح الشهري الهدف الوحيد للمنتخب السعودي في الدقيقة 31.