وزير خارجية اليمن يلتقي رئيس بعثة هولندا لمنظمة أطباء بلا حدود

العالم - اليمن

وأفادت وزارة الخارجية اليمنية على موقعها في التلغرام، انه تمت مناقشة الوضع الصحي في اليمن خلال اللقاء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل المعاناة ونقص المعدات والإمكانيات جراء العدوان والحصار.

واستعرض المهندس هشام شرف عبد الله خلال اللقاء، أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الهولندية للعام الجاري، وخطة عملها للعام 2022م، فيما أعرب وزير الخارجية، عن تقدير حكومة الإنقاذ الوطني للجهود التي تبذلها المنظمة في مختلف المحافظات.

وأكد على ضرورة توفير الدعم اللازم في الجانب الصحي والمعيشي والتعليمي للنازحين الذين تركوا مناطق إقامتهم وفقدوا أعمالهم خلال السنوات الماضية جراء العدوان، الذين وصل عددهم إلى ما يقارب 4 ملايين نازحا في مختلف أنحاء البلاد.

فيما أشارت رئيسة البعثة الهولندية لمنظمة أطباء بلا حدود، إلى أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يحظى باهتمام المنظمة وأنها تسعى وفقاً لإمكانياتها لتقديم المساعدات الممكنة.