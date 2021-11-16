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بينت في زيارة لمناورة لـ"جاعش": قلقون من عدم القدرة على مواجهة ايران

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

قام رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت اليوم بزيارة مناورة فرعية لتشكيل جاعش، وأجرى تقييما للوضع مع وزير الحرب بني غانتس ورئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي.

العالم- الاحتلال

وقال بينيت بغض النظر عما يحدث بين إيـران والقوى العظمى، فنحن بالتأكيد قلقون من عدم وجود قدرة وصلابة كافية في مواجهة ايران، لذلك "إسرائيل" ستدافع عن نفسها بنفسها، و تمت الموافقة على الموازنة وهذا مهم بشكل خاص للجيش الذي يمكنه أن يخطط موارده بشكل مناسب ويتدرب بشكل مستمر ومكثف، ويستثمر كل ما يحتاجه في الاستعداد للحرب القادمة، على حد قوله.

وأضاف: "اليوم يتدرب الجيش على نطاق واسع جدًا وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، نحن محاطون بالتحديات الأمنية والهدف هو الاستفادة من فترات الهدوء النسبي لبناء القوة، لذلك نحن نستعد لسيناريوهات مختلفة قريبة وبعيدة"، على حد تعبيره.

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