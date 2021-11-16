كازاخستان تعلن موعد الجولة المقبلة من المحادثات حول سوريا

العالم - سوريا

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه "لقد أكدنا إستعدادنا لإجراء مفاوضات بشأن ​سوريا​ في 20 كانون الأول. تلقينا مذكرة رسمية من الجانب الروسي، والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى. وعندها فقط سنقوم بالبدء في إرسال دعوات رسمية للإجتماع".

وأار بردي، إلى أنه "يوجد الآن إتفاق على عقد إجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار ​أستانا​ (​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​) في إطار المفاوضات السورية في كازاخستان.. التنسيق بين الدول الضامنة جار الآن. ومن جانبنا أكدنا إستعدادنا لعقد الإجتماع".

يذكر أن اجتماعات أستانا بدأت في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد 16 اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية، مؤكدة في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.