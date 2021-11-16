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عادل عبد الكافي: حفتر يقود حربا بالوكالة والضحية هو الشعب الليبي

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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