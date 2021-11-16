طلب الاحتلال من أميركا بشأن حزب الله!

العالم-الاحتلال

وكشف موقع "يديعوت أحرونوت" أنّ جهات إسرائيلية طلبت من السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، "في أثناء زيارتها الحالية لإسرائيل"، اشتراطَ منح أي مساعدة أميركية للبنان بـ"تنفيذ عدة بنود تتصل بحزب الله".

وتتضمن الشروط، التي يطالب بها الاحتلال الإسرائيلي، "إبعاد عناصر حزب الله عن الحدود، وتعهّد الجيش اللبناني أن يعمل على جعل صنع الحزب للصواريخ الدقيقة أمراً صعباً، ومنع تهريب وسائل قتالية إلى لبنان".

وأعربت الجهات الصهيونية للسفيرة الأميركية، وفق "يديعوت أحرونوت"، عن "قلقها من أنّ الأسلحة الأميركية التي سيزوَّد بها الجيش اللبناني ستتسرب إلى حزب الله ليستخدمها ضد الجيش الإسرائيلي".