الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تتطلع لزیادة تصدير الأجهزة المنزلية خلال العام الجاري

إيران تتطلع لزیادة تصدير الأجهزة المنزلية خلال العام الجاري
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة مهدي صادقي نياراكي، ان الوزارة تعمل على زیادة تصدير الأجهزة المنزلية لتبلغ قيمتها 200 مليون دولار حتى نهاية العام الایراني الحالي (ينتهى في 21 مارس 2022).

العالم - اقتصاد

وقال صادقي نياراكي يوم الثلاثاء في المعرض الدولي الحادي والعشرون للأجهزة المنزلية بطهران: ان انتاج ایران من الأجهزة المنزلية ارتفع بنسبة 11 بالمائة خلال الاشهر الستة الاخيرة من العام الایراني الحالي.

وتابع أنه حتى العام الماضي كان هدفنا الرئیسي هو تحقيق قفزة في الإنتاج بهذه الصناعة، حيث شهدنا نموًا بنسبة 70 بالمائة في إنتاج الأجهزة المنزلية، ملفتا ان التركيز الحالي ينصب على حماية حقوق المستهلك ومراقبة الأسعار والجودة والتحسين المستمر للمنتجات.

من جانبها قالت نائبة رئيس الجمهوریة لشؤون المرأة والأسرة "إنسية خزعلي" خلال تفقدها المعرض: ان صناعة الأجهزة المنزلية تتمتع بدعم حكومي جيد والحكومة تؤكد علی منع استيراد المنتجات التي تنتج في الداخل.

وفيما اشارت الى تحقيق النمو الملحوظ في صناعة الأجهزة المنزلية بالبلاد قالت يتم توفير أكثر من 80٪ من المواد الخام والمعدات اللازمة لهذه الصناعة من داخل البلاد، مؤکدة علی ترويج ثقافة استخدام البضائع الإيرانية بین الشعب الایراني.

روابط ذات صلة

تصدير مليون و31 ألف طن بضائع إيرانية إلى العراق عبر منفذ مهران

تصدير المنتجات الطبية الإيرانية إلى 54 دولة

الصادرات السلعية عبر موانئ "هرمزكان" 7.6 مليار دولار

صادرات المنتجات الصناعية سترتفع خمسة مليارات دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021

الشارع في المعادلة السودانيّة.. لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة مع العسكر

ليبيا..أولويات اللاعبين في الخارج والداخل

انقاذ 272 مهاجرا من قوارب في بحر المانش

التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022... الأرجنتين تتأهل للبطولة رغم التعادل أمام البرازيل

تحذير ايراني.. امريكا تجني تبعات خروجها من الاتفاق النووي