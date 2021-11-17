اتفاق تعاون بين سوريا والإمارات لتنشيط التبادل التجاري

العالم-سوريا

وتنص الاتفاقية التي وقعت في الجناح السوري في معرض “إكسبو 2020 دبي” اليوم على تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الطرفين لتطوير ريادة الأعمال مع التركيز على التنمية المستدامة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، حسب ما ذكرت سانا.

ووقع الاتفاقية كل من محمد غزوان المصري رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي وخلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بحضور غسان عباس سفير سوريا في الإمارات والمفوض العام للجناح السوري في “إكسبو دبي 2020” ومدير الجناح المهندس خالد الشمعة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة سوريا في معرض “إكسبو دبي 2020” وعقب الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين السوري والإماراتي منذ انطلاق المعرض بداية الشهر الماضي.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لسوريا في معرض “إكسبو دبي 2020” انطلقت الأحد الماضي ضمن الأيام الوطنية للدول المشاركة في المعرض عبر إقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي أعد لها فريق الجناح السوري بالتعاون مع السفارة السورية والأمانة السورية للتنمية وذلك بحضور رسمي سوري إماراتي.