بدأ العمل في إنشاء المسرح الوطني في مطلع سنة 1975 بدق الركائز الكونكريتية التي يبلغ عددها ( 1075 ) ركيزة، البناية تتكون في القسم الامامي من ثلاثة طوابق :الطابق الارضي ويشمل على المداخل وقاعات للاستراحة وقاعة للتدخين وكافيتريا وغرف عرض الاجهزة السينمائية. أما الطابق الثاني فيحتوي على صالة خاصة وسبع غرف تستخدم للشؤون الادارية. بينما يضم الطابق الثالث غرف السيطرة والاضاءة والصوت .

الضيوف:

نوفل ابورغيف – وكيل وزير الثقافة العراقية

علي السوداني – مدير مسارح العراق

كامل تتر – مدير قسم تقنيات المسرح

تحرير الأسدي – ممثل مسرحي