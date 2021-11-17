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المسرح الوطني

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

في اوائل السبعينات تقرر انشاء المسرح الوطني مقابل ساحة الفتح بسعة 1000 مشاهد. وقد صمم البناية المهندس المعماري الكبير راسم عمر أحمد مديرية التخطيط والمشاريع في الوزارة وهو من قام بالاشراف على التنفيذ، بينما تولت شركة (فيشوز ) الفرنسية تجهيز ونصب جميع الاجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ودراسة الصوت والضوء.

بدأ العمل في إنشاء المسرح الوطني في مطلع سنة 1975 بدق الركائز الكونكريتية التي يبلغ عددها ( 1075 ) ركيزة، البناية تتكون في القسم الامامي من ثلاثة طوابق :الطابق الارضي ويشمل على المداخل وقاعات للاستراحة وقاعة للتدخين وكافيتريا وغرف عرض الاجهزة السينمائية. أما الطابق الثاني فيحتوي على صالة خاصة وسبع غرف تستخدم للشؤون الادارية. بينما يضم الطابق الثالث غرف السيطرة والاضاءة والصوت .

الضيوف:

نوفل ابورغيف – وكيل وزير الثقافة العراقية

علي السوداني – مدير مسارح العراق

كامل تتر – مدير قسم تقنيات المسرح

تحرير الأسدي – ممثل مسرحي

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