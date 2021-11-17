تأكيد ايراني: ما يحصل بالاتفاق النووي نتيجة تداعيات خروج أمريكا

العالم- خاص بالعالم

وقال النجار في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عندما وقعت الاتفاق النووي مع الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما كانت تعلم ان الاتفاق لاينصفها لكنها ارادت ارضاء المجتمع الدولي وشعبها من اجل الانفتاح على العالم ولتوقل كفى للعقوبات، ولثبت ايضاً بانه ليس لديها اي نية لتطوير السلاح النووي.

واوضح النجار: ان ايران عندما قامت بتفتكيك المنشآت النووية طبقاً للاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، خسرت ما يقارب 40 مليار دولار لمعدات اجهزة طرد مركزي والماء الثقيل لكي تصل نسبة تخصيب اليورانيوم الى مستوى منخفض، لكن الامر الذي وقع وفاجأ الجميع هو خروج الادارة الامريكية من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جائرة احادية الجانب على ايران.

واضاف النجار، ان امريكا تريد اليوم ان تعود ايران الى الاتفاق النووي ضمن شروطها التي تريد ان تمليها هي نفسها، معتبراً ان طبيعة الرفض الايراني لهذه الشروط والاملاءات ينطلق من تجربة سابقة مع هذه الادارة، مؤكداً ان الادارة الايرانية تطالب الادارة الامريكية ان يكون هناك ضمانات بعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق، نظراً لتغيير الحكومات، خاصة شروط ادارة جو بايدن بادخال بعض البنود على الاتفاق الجديد فيما ترفض رفع كامل العقوبات التي فرضتها خارج مجلس الامن الدولي ضد ايران.

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