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التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022...

الأرجنتين تتأهل للبطولة رغم التعادل أمام البرازيل

الأرجنتين تتأهل للبطولة رغم التعادل أمام البرازيل
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

حجز منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، الأربعاء، رغم التعادل السلبي مع البرازيل في تصفيات قارة أمیركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

العالم - رياضة

ولم يدرك حتى اللاعبون الأرجنتينيون أنهم تأهلوا سوى بعد فترة من انتهاء المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للتصفيات أمیركا الجنوبية، والتي أقيمت في ملعب "سان خوان ديل بايكينتيناريو".

وضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل إلى نهائيات قطر حسابيا، بعد خسارة الأوروغواي 0-3 أمام بوليفيا وتشيلي أمام الإكوادور بنتيجة 0-2.

وشارك نجم هجوم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي في المباراة كأساسي، بعد تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن المباراة الماضية.

بالمقابل افتقد منتخب البرازيل نجمه، نيمار دا سيلفا، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الفخذ.

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التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022... الأرجنتين تتأهل للبطولة رغم التعادل أمام البرازيل

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