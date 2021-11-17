أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021

ابرار..

رئيس الجمهورية لنظيره الروسي .. موقفنا جدي تماما بشأن إلغاء كل أشكال الحظر في المفاوضات النووية .

عصر ايرانيان ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الإيراني في الموضوع النووي .

كيهان ..

رئيس الجمهورية بمجلس الشورى.. سنواصل مسار تصدير النفط وتعزيز عائدات البلاد بكل قوة .

رسالت ..

أمين عام حركة النجباء في العراق يحذر من تزايد تحركات الشراذم الــ"داعشية ".

قدس ..

لقاء سري برام الله بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس جهاز الأمن الداخلي الصهيوني الشاباك .

اطلاعات ..

إيران وروسيا تؤكدان رفضهما إيجاد أية تغييرات على الحدود المعترف بها دوليا لبلدان المنطقة .

جام جم ..

تل أبيب في فخ قراصنة المعلوماتية .. هجمات سيبيرانية تعصف بالكيان الصهيوني منذ أسابيع.

حمايت ..

إعتراف الصهاينة بالفشل في سوريا وإذعانهم لواقع بقاء الرئيس السوري في السلطة .

جوان ..

حشود خريفية روسية وأخرى لحلف الناتو خلف الحدود الأوكرانية .

سياست روز ..

الجزائر وجمهورية جنوب أفريقيا تؤكدان رفضهما لضم الكيان الصهيوني في عضوية الإتحاد الأفريقي .

مردم سالاري ..

لقاء جو بايدن مع شي جين بينغ عبر تقنية الفيديو .. مباحثات مطولة دون نتائج واقعية.

جمهوري اسلامي ..

أرمينيا تستنجد بروسيا بعد الإشتباكات الدامية الأخيرة بينها وجمهورية آذربيجان .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

وطن امروز ...

صحيفة وطن امروز كتبت في الشأن اليمني في مقالها (الخطوة الحاسمة النهائية بمأرب )..

يبدو من مسار التطورات الميدانية بمحافظة مأرب اليمنية بأن الامور باتت تتجه نحو حسم معركة مأرب الكبرى .

"إن القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية تتقدم منذ أمس الثلاثاء من ثلاثة محاور لتحرير مدينة مأرب نفسها"

وذلك بعد ان نجحت في السيطرة على مناطق الابار النفطية وكبدت قوات التحالف السعودي ومرتزقته خسائرا كبيرة .

ان الذي يحدث الان في محافظة مأرب يطرح احتمال تحرير مدينة مأرب قريبا جدا وسط فوضى تراجع التحالف وهرب مرتزقته امام تقدم القوات اليمنية / والملاحظ في هذا الخضم هو ان التحالف السعودي الذي زج بقوات نقلها من محافظة الحديدة في المعارك بمأرب فشل تماما في محاولاته عرقلة تقدم القوات اليمنية كما فشلت كل غاراته الجوية الجنونية في تغيير المعادلات الميدانية .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( قشر موز تحت أقدام ترامب)..

نتايج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدت تعكس ومنذ اسابيع تراجع شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن, ويبدو ان هذه النتائج باتت تشجع ترامب بشكل اكبر على خوض السباق الرئاسي عام 2024 .

"إن ترامب يراهن على أجواء الإستياء الداخلي من ضعف بايدن لتعزيز فرصه للعودة للبيت الأبيض "

الا ان نتائج هذه الاستطلاعات التي لا تصب لصالح بايدن قد لا تعني بالضرورة بان نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة محسومة من الان لصالح ترامب. فترامب يواجه العديد من التحديات في مسار خوض السباق الرئاسي وعلى راسها وجود معارضة لترشيحه من داخل الحزب الجمهوري نفسه ووجود مآخذ جدية على سلوكياته ومواقفه في الشارع الامريكي هذا الى احتمال وجود ملاحقات قضائية له ايضا.

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقريرها ( الإتحاد الأوروبي وتشكيل قوات تدخل سريع )..

يدرس الاتحاد الاوروبي مسودة مشروع يدعو لتشكيل قوة تدخل سريع اوروبية لا تعتمد على اي دعم امريكي.

"إن هذا المشروع يتضمن تشكيل قوة اوروبية من خمسة الآف عسكري للقيام بمهام تدخل سريع بمناطق الأزمات"

والفكرة ترتبط برؤية اوروبية تدعمها فرنسا والمانيا بالدرجة الاولى تدعو لتشكيل جيش اوروبي موحد قادر على الدفاع عن اوروبا مقابل اية تهديدات من دون الرهان على اي دعم امريكي.

ان مشروع تشكيل قوة تدخل سريع اوروبية تمت مناقشته بصورة مبدئية في اجتماع وزراء دفاع وخارجية بلدان الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين في بروكسل وعلى ان يتم البت براي هذا الاتحاد به في شهر مارس 2022 .

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان (تكرار للمجاملات دون حل للخلافات) كتبت صحيفة خراسان عن القمة الامريكية الصينية الافتراضية ..

الرئيسان الامريكي جو بايدن والصيني شي جينبينغ تبادلا الكثير من عبارات المجاملة في قمتهما الاخيرة عبر تقنية الفيديو مع تأكيىات على ضروة تحسين العلاقات وتفادي الانزلاق في مواجهات وغير ذلك ..

"إن المباحثات المطولة بين بايدن وجينبينغ عكست حقيقة ان موضوع تايوان مايزال عقدة العقد في العلاقات بين واشنطن وبكين "

فبايدن ابدى اصرارا على مواصلة استراتيجية الغموض بتاكيد التزام امريكا بمبدأ الصين الواحدة مع تأكيده التزام امريكا في نفس الوقت بالدفاع عن تايوان ازاء اية تهديدات صينية.

من جانبه لوح الرئيس الصيني بالعصا الغليظة بدوره بالقول ان هناك خط احمر لن تسمح الصين لدعاة استقلال تايوان وحماتهم بتجاوزه .

وبالطبع ابدى الرئيسان تفهما لضرورة حل المشاكل التجارية العالقة وكذلك لضرورة العمل على حماية البيئة. وفي كل الاحوال لم تحقق القمة الامريكية الصينية اية نتائج عملية واقعية رغم اجواءها الايجابية نسبيا.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( حشود خريفية روسية وأخرى للناتو حول أوكرانيا) ..

هناك اجواء تسخين بالغ الخطورة بين روسيا واوكرانيا ناجمة عن عاملين رئيسيين الاول محاولة انضمام اوكرانيا لحلف الناتو رغم تحذيرات موسكو والثاني يرتبط باجواء التصعيد بين حكومة كييف ومناطق الاغلبية السكانية من اصول روسية بشرق اوكرانيا .

"إن القوى الغربية تتحدث عن وجود حشود روسية قرب أوكرانيا الا أن موسكو تنفي وجود أية نوايا لديها لمهاجمة أوكرانيا "

وتتهم موسكو حلف الناتو بافتعال اجواء تصعيد في اوروبا بشان اوكرانيا واخرى في البحر الاسود للضغط على روسيا ومحاولة ابتزازها وللتوسع في مناطق اوروبا الشرقية. وفي هذا السياق لم يستبعد مساعد وزير الخارجية الروسي " سيرغي ريابكوف احتمال وقوع مواجهات بسب ما وصفه بتطلعات الناتو التوسعية قرب الحدود الروسية.

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقرير لها ينقل عن محافل اعلامية اقليمية قولها ( مسيرات وصواريخ المقاومة أصبحت كابوس للكيان الصهيوني ) ..

حسب هذه المحافل الاعلامية يبدو ان استخدام فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة لسلاح المسيرات ضاعف من هلع الكيان الصهيوني من القدرات الاستراتيجية للمقاومة. وحسب هذه المحافل ايضا...

"هناك أجواء هلع متزايد في فلسطين المحتلة لا من صواريخ المقاومة فحسب بل من دخول المسيرات الفلسطينية للميدان أيضا "

وتقول اوساط اعلامية بالكيان الصهيوني ان جيش هذا الكيان الذي ما زال يتخبط بشأن سبل مواجهة صواريخ المقاومة وجد نفسه امام سلاح رهيب جديد يتمثل بالمسيرات الفلسطينية هذه المرة والتي اثبتت قدرة فائقة على تجاوز نظم الدفاع الجوي بما فيها القبة الحديدية في هذا الكيان خلال حربه الاخيرة على غزة .