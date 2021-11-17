الحكيم وبارزاني يبحثان نتائج الانتخابات والعلاقة بين بغداد وأربيل

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وذكر بيان لمكتبه، ان "الحكيم وبارزاني بحثا الأوضاع التي تمر بها البلاد ومستجداتها لاسيما بعد نتائج الإنتخابات الأخيرة، والعلاقة بين بغداد وأربيل".

كما "التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وكان الهمّ العراقي حاضرا في اللقاء حيث التطورات السياسية والأمنية لاسيما نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتحديات القادمة"، وفقا لبيان مكتب الحكيم.

واطلق، السيد الحكيم، الثلاثاء، مبادرة سياسية تجمع الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال إتفاق وطني جامع، متبنى من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية.

وأكد أن مثل هذا الإتفاق بحاجة الى وعي وتضحية من جميع الأطراف، دون الإضرار بحقوق الفائزين ولا القفز على مطاليب المعترضين، للمضي قدما والخروج من عنق الزجاجة، متجاوزين الشد والتوتر وإلاختناق السياسي الحاصل.