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رئيس مجلس السياسي في حزب الله: فلسطين بوصلة الشرفاء

رئيس مجلس السياسي في حزب الله: فلسطين بوصلة الشرفاء
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

شدد  رئيس المجلس السياسي في حزب الله سماحة السيد إبراهيم أمين السيد على ضرورة إبقاء قضية فلسطين هي العنوان والبوصلة لكونها القضية المركزية لدى العرب والمسلمين وكل الشرفاء.

العالم_لبنان

ودعا السيد إبراهيم أمين السيد إلى وحدة الموقف الفلسطيني، مشيرًا إلى أنَّ وحدة الفلسطينيين الموحدة برفض صفقة القرن" كانت بمثابة الضربة القاضية التي أسقطت المشروع الصهيو ـ أميركي وعملائه في المنطقة.

و جاء موقف السيد ابراهيم أمين خلال استقباله وفدًا قياديًا من مسؤولي قوى التحالف الفلسطيني بحضور مسؤول وحدة الملف الفلسطيني الحاج حسن حب الله، وقد جرى البحث في أخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والعربية .

كما قدم الوفد التبريكات بيوم شهيد حزب الله باسم فصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أنَّ ليوم الشهيد رمزيةً خاصةً وكبيرةً لدى المجاهدين والشرفاء لأن دماء الشهداء هي التي صنعت أمجاد الأمة حاضرها ومستقبلها.

وحيّا الوفد أسرى نفق الحرية الستة البواسل الذين قوَّضوا أمن الصهاينة وأرعبوا جيش الاحتلال وأذلُّوا سجانيه، وتوجّه بالتحية إلى كل الأسرى المضربين عن الطعام والذين بإرادتهم الصلبة وأمعائهم الخاوية كسروا عنفوان وجبروت اعتقالهم الإداري.

وتناول الوفد قضية الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وممارسات قطعان المستوطنين على المسجد الأقصى في ظل الصمت الدولي والعربي حيال ما يجري من ممارسات وتعديات سافرة تطال أهلنا في القدس والـ 48 والضفة والقطاع وحي الشيخ جراح.

العالم_لبنان

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