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قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله خامنئي يستقبل حشدا من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في البلاد

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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