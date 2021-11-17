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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-11-2021

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-11-2021

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