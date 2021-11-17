شاهد: أسير مضرب عن الطعام نائم وعلی أبواب الموت

العالم - خاص بالعالم

وقال خالد الفسفوس في حديث خص به قناة العالم الاخبارية ان تدهور الوضع الصحي لكايد الفسفوس والذي يخوض معركة الامعاء الخاوية ضد السجان الاسرائيلي أصبح أسرع وملحوظ بشكل كبير جداً.

وصرح بأن وضع الاسير الفلسطيني الذي يخوض معركة ضد الاعتقال الاداري، بات حرجاً جداً بحيث ان كايد الفسفوس أصبح معرض للموت المفاجئ في أي لحظة.

وأوضح شقيق الاسير كايد انه يخوض معركة الامعاء الخاوية منذ 126 يوماً بشكل متوالي مؤكداً انه يرفض تناول المدعمات الغذائية والفحوصات الطبية من قبل أطباء الاحتلال.

وصرح شقيق كايد ان جهازه العصبي تضرر بسبب الاضراب عن الطعام بحيث أصبح لايشعر بالجزء السفلي من جسده.

وأضاف خالد الفسفوس ان كايد يعاني من ألام شديدة في الكلی والصدر وتعرض لأضرار في الكبد والقلب بحيث انخفضت نبضات قلبه.

وبيّن ان اخيه معظم ساعات الليل والنهار في سبات وفقد قدرته علی النطق منذ يوم أمس.

يذكرأن خمسة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 126 يوما، وسط تحذيرات من تعرض حياتهم للخطر وخاصة بعد تحذير من تعرض الاسير الفسفوس للموت المفاجئ في أي لحظة.