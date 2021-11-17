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منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم

منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

انتهت الثلاثاء الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تمكن المنتخب الايراني من الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف كوريا الجنوبية

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