إنتاج سبائك الالمنيوم الايراني يتجاوز 300 الف طن

العالم - ايران

وأشارت المنظمة في بيان اليوم الاربعاء، أن انتاج 4 شركات المنتجة للألمنيوم بلغ 305,101 سبيكة ارتفاعا عن 247,335 سبيكة المسجلة في الفترة المناظرة 2020.

وأشارت الى أن انتاج كل من شركة "ايرالكو" بلغ 105,006 أطنان و"سالكو" 92,685 طنا والمهدي 85,595 طنا و"المنيوم ايران" 21,815 الف طن.

من جهة ثانية أوضحت أن انتاج شركة ألمنيوم ايران من مسحوق الألمنيوم بلغ 136,640 أطنان في الشهور السبعة المذكورة بانخفاض 2 بالمئة على اساس سنوي.

واضافت أن انتاج الشركة من انتاج البوكسيت (مادة اولية بانتاج المسحوق ) سجل نحو 554,051 طنا بنمو19 بالمئة.