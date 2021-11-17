شاهد.. هكذا أصبحت الحدود الايرانية مقبرة للمعتدين

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شن النظام البعثي الصّدامي آنذاك حربا على الثورة الاسلامية في عام 1980، لاستشعار نظامه والقوى المستكبرة التي دعمته في عدوانه بخطر الثورة الاسلامية عليهم، فحوصرت مدینه سوسنكرد الحدودية وشهدت معارك مصيرية اعتقد صدام بأنه قادر على هزيمة هذه الثورة.

وقال العقيد مهدي طرفي مسؤول عسكري ايراني انه بأمر من الامام الخميني الراحل وبناءاً علی کلامه:"يجب تحرير سوسنكرد"، بإدارة حكيمة من قبل قائد الثورة الاسلامية والشهيد جمران، وحرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة، تكاتفوا مع بعض وحرروا مدينة سوسنكرد".

ابوالحسن بني صدر كان يضع الكثير من العراقيل ولم يرسل قوات فأشرف آية الله السيد علي الخامنئي مع الشهيد مصطفى جمران علی تخطيط وتنفيذ عملية فك الحصار عن سوسنكرد بقيادة الحرس الثوري واللواء الثاني للفرقة الثانیة والتسعين المدرعة في خوزستان، وكذلك قوات هيئة الحروب غير المنظمة التابعة لشهيد مصطفى جمران.

في يوم السابع عشر نوفمبر عام الف و تسع مئة و ثمانين، تحررت مدينة سوسنكرد من براثن احتلال الجيش الصدامي المعتدي.

رجال شمروا عن سواعدهم لتأمين أمن حدود وطنهم، عيون سهرت ولم تغفو لأجل الحفاظ علی أرضهم حيث أقسموا علی أن يجعلوا حدود الوطن، مقبرة لکل معتد.