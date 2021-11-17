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مواقع التواصل تتضامن مع الاسير الفلسطيني كايد الفسفوس

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكثرُ من أربعةِ أشهرٍ مرت على إضرابِ الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس عن الطعام احتجاجا على اعتقالِه اداريا من قبلِ سلطات الإحتلال الإسرائيلي.

العالم - هاشتاغ

كايد وأربعة من الأسرى الفلسطينيين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الإحتلال وشعارُهم جائعون للحرية. كاميرا قناة العالم التقت الأسير المضرب كايد الفسفوس في المستشفى.

اما مواقع التواصل الاجتماعي فضجت بحملة تضامن واسعة مع الاسير كايد الفسفوس والاسرى الاخرين.

وكتبت "رحيل" في هذا السياق:"الأسير كايد الفسفوس المُضرب يقبع في مستشفى الإحتلال في رزلاي بأوضاع صحية خطرة، وبأي لحظة ممكن كايد يرتقي شهيداً في سبيل انتزاع حُريتَه التي يستحقها، من حقهِ يعيش بين أهله وبنته تكبر بحضنِه. كايد حكاها: بَفكّش إضرابي إلا بالبيت".

"رنيم كراجة" ايضا تضامنت مع كايد بهذه التغريدة:"أيها المخلصون أيها الشجعان الأحرار كايد اقترب من ساعةِ الصفر ووهنت قوته. إنه يصارع الموت رجاؤنا لكم بأن تسجلوا وقفة عز ضد الظلم تحتسبونها عند الله. والله لا يعلم ألمه إلا الله مئة وخمسة وعشرون يوما يا بطل".

اما "رغد" فقد نشرت مقطعا من مقابلة العالَم مع الاسير كايد الفسفوس وعلقت عليه:"كايد الفسفوس الحُرّ الصامد بلّش كلامه بِشُكر الشعب الفلسطيني مع إنه لا شُكر على واجب، لأنه واجبنا ننصر قضية الأسرى دايماً ونوّصل صوتهم ونخليه مسموع، الأسرى كرامة وعِزّ وفخر والله، كايد الفسفوس طلب منا الإستمرار بدعمِ وتكثيف الجهود لنُصرةِ قضية الأسرى".

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