شاهد: تضامن مواقع التواصل مع حارسة المرمی الايرانية

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السيدة الايرانية التي هي حارسةُ مرمى منتخب ِايران للسيدات في كرةِ القدم بينما تعمل في النجارة ِلاعالة عِائلتها. زهرة ساهمت في فوزِ منتخب ايران على نظيرهِ الاردني والتأهل الى نهائياتِ كأس امم اسيا. القصة ليست هنا، فبعد المباراة قال الاتحاد الاردني لكرة القدم انه قدم َشكوى للاتحاد الاسيوي تطلب التأكد من حارسة مرمى المنتخبِ الايراني وتحديد ما اذا كانت رجلا ام امرأة. طبعا الطلب أثارَ موجة انتقادات وغضبا من التنمرِ الاردني الذي امتد الى مواقع التواصل.

و كتب في هذا السياق "عمار الدريعي":"لو كانت هذه اللاعبة من السعودية لرأيت المتنمرين القذرين يطبلون لتغييرات ابن سلمان في المملكة نحو المدنية والتطور. لكنها ابنة ايران الاسلام وساهمت بفوزِ فريقها على الاردن عاصمة "اسرائيل" الثانية".

وجاء في تغريدة علی حساب "هاغريد":"هكذا هو المجتمع المدني دائما كالأفعى ملمسُها ناعم وسمّها قاتل. البارحة لم نجد اي تحرك امام هول ما حصل وادى لارتقاء الشهيدة مريم فرحات واليوم لم نجد اي تفاعل لما حصل مع زهراء كودايي".

وغرد حساب "قمرة":"رساله شخصية الى الرّاقيه زهراء. إنتٍ مبدعة وقوية من الداخل. إنتِ استطعتِ بإنك تحولين نقطة الضعف الى قوّة. الغير طبيعي والعيب هو كميّة الجهل والتخلف الهائلة اللي نعانيها من عقولِ الناس المتنمرين".

اما "حمزة الخنسا" فغرد:"على رئيسِ الاتحاد الأردني لكرة ِالقدم أن يثبت رجولتهُ ويعتذر من زهراء كودايي".