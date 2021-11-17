بالصور.. تعرفوا على ضابط التجسس الصهيوني ضد ايران!

العالم – الاحتلال

وهذا الضابط الصهيوني الكبير المسمى "أوهاد زيدنبرغ" عمل سابقا في وحدة استخبارات إلكترونية للمراقبة وفك التشفير تابعة لكيان الاحتلال تسمى "الوحدة 8200" وهو محلل كبير وقائد بهذه الوحدة التي تضم 62 شخصا.

زيدنبرغ يجيد اللغة الفارسية، بالإضافة إلى تخصصه في الشؤون الإيرانية، وهو خبير في إدارة تهديدات المعلومات، ومسؤول عن التحقيق في التهديدات التي ترعاها الحكومات (إيران بشكل أساسي)، وباحث أول في الاستخبارات الإلكترونية، وخبير في تصميم البنى التحتية للأخبار المزيفة، وهو مدرس في الأمن السيبراني و باحث في البرامج الضارة والدبلوماسية الإلكترونية، وعضو سابق في شركة Clear Sky والتي تتمثل مهمتها في التحقيق في هجمات القرصنة من داخل إيران ضد مصالح الكيان الصهيوني في جميع أنحاء العالم.

زيدنبرغ هو حاليا الرئيس التنفيذي لشركة "شركة التهديدات السيبرانية" (CTI) ويساعد في تخطيط عمليات وكالات الأمن وأجهزة المخابرات التابعة للكيان الإسرائيلي، بما في ذلك الموساد، ضد إيران.

وإليكم بعض البيانات الشخصية لـ"أوهاد زيندنبرغ":

تاريخ الميلاد: 4 مارس 1994

عنوان منزله المغتصب: تل أبيب، 89 شارع كينغ جورج

رقم هاتف منزله: 312536576

رقم جواله: 972548006898+

بريده الإلكتروني: ohadz1@mail.tau.ac.il

آيدي تلغرام وتويتر: ohadmz

آيدي إنستاغرام: ohadziden

آيدي الفيسبوك: ohad.zaiden

زيدنبرغ، الذي يراقب التطورات في إيران على مدار 24 ساعة ويخطط ويعمل على اختلاق الأزمات والاضطرابات داخل إيران، تحدث مؤخرا في قاعة مؤتمرات أهم شركة للأمن السيبراني للكيان الصهيوني، عن مؤسسات جمهورية إيران الإسلامية الأمنية والعسكرية، تشاهدون صورا لهذا المؤتمر السري أدناه.

أوهاد زيدنبرغ أحد ركائز الأمن السيبراني الكيان الصهيوني، وقد جندته شركة "كلير سكاي" بعد الخدمة العسكرية، وبعد ذلك أسس بنفسه شركة منفصلة، كما أنه الآن عضو في مركز إلكتروني آخر.

يذكر أن الكيان الصهيوني تلقى الكثير من الأضرار والخسائر في المجال السيبراني خلال السنوات الماضية، وما زال مصدر هذه الهجمات مجهولا لهذا الكيان.

وفي الآونة الأخيرة، نشرت مجموعة تُدعى "العدالة من أجل فلسطين" أيضا معلومات سرية جديدة من كبار مسؤولي المخابرات والجيش الإسرائيليين في الفضاء الإلكتروني.

وفي وقت سابق، قامت مجموعة قرصنة أخرى تسمى "عصا موسى" بتسريب ملفات تحتوي على تفاصيل مئات من عناصر جيش كيان الاحتلال، ونشرت صور شخصية لوزير حرب الكيان بني غانتس، على دارك نت وتلغرام.

وقبل ذلك بأسابيع قليلة، تم اختراق مواقع أكبر مستشفيات الكيان، وقبل بضعة أشهر تم اختراق شبكة الكهرباء والمياه التابعة للكيان.

فيما يلي بعض الصور لأوهاد زيدنبرغ بعضها مأخوذة من صفحات زيدنبرغ الشخصية: