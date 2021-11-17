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عمان وبريطانيا تختتمان مناورات 'البساط السحري 2021'

عمان وبريطانيا تختتمان مناورات 'البساط السحري 2021'
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

اختتمت قوات عمانية وبريطانية، التمرين العسكري الجوي "البساط السحري 2021"، الذي تضمن تنفيذ عمليات جوية وقتالية مشتركة.

العالم - عمان

وشارك في المناورات التي استضافتها محافظة ظفار العمانية، على مدار أكثر من أسبوع، سلاح الجو السلطاني العماني، وسلاح الجو الملكي البريطاني، ووحدات من البحرية العمانية وقوة السلطان الخاص.

واشتملت المناورات على تنفيذ عمليات جوية تدريبية مشتركة، بهدف الاستمرار في تطوير قدرات السلاح ورفع الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية لمنتسبي السلاح والكوادر الفنية والأجهزة والمعدات، وتبادل الخبرات، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتقام مناورات "البساط السحري" بشكل دوري بين الجيشين العماني والبريطاني، ضمن البرنامج التدريبي الذي تنتهجه القوات العمانية لتبادل الخبرات.

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