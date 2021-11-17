رياح التغيير القادمة في البحرين والتوظيف والقرارات الفردية

العالم - أبناء الديرة

ويناقش برنامج "أبناء الديرة"،التطورات المتسارعة في الملف البحريني على صعيد الاقليم والمنطقة وسيكون انعكاساتها على الملف البحريني الشائك والمعقد، حيث أكد الاعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون ان هذه التطورات الحادثة في اليمن سوف تكون لها انعكاسات على كل دول المنطقة والعالم أجمع فكيف البحرين وهو تلك الجزيرة الصغيرة التي تتأثر وتؤثر، حيث تؤثر في منطقة الخليج الفارسي، لانه عندما تهب رياح التغيير سواء من قبل البحرين أو من اليمن سوف تلقي بظلالها على كل هذه المنطقة.



ويناقش برنامج "أبناء الديرة"، موضوع التوظيف في البحرين حيث غرد خالد بوعنق على تويتر داعيا موسوعة غينيس العالمية للاارقام القياسية الى تسجيل أرقام وزارة العمل في تسريع وتيرة التوظيف.

كما يسلط البرنامج الضوء على ما غرد به المعارض البحريني البارز على تويتر قائلا :"حسنا نحن كذلك ضد السباق النووي بالمنطقة ومع نزع الاسلحة النووية في خليجنا وضد زيارات حاملات الطائرات والسفن النووية لامريكا ودول الناتو ولكن نسأل سعادة السفير متى ستشاركون في مؤتمر متحدون ضد"اسرائيل النووية؟".

ويستضيف برنامج"أبناء الديرة ":

- الاعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون

-يحيى الحديد الناشط الحقوقي البحريني.



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