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المبعوث الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف: نؤكد ضرورة احترام سيادة سورية ولايجوز تكرار العدوان الإسرائيلي

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

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