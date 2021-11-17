كيف سيؤثر ما يحدث في المنطقة على الملف البحريني؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" أبناء الديرة"، أشار المدهون الى أن التطورات في المنطقة لها أثرها على منطقة الخليج الفارسي، لانه عندما تهب رياح التغيير سواء من قبل البحرين أو من اليمن سوف تلقي بظلالها على كل هذه المنطقة.

وعبّر المدهون عن تفاؤله الكبيرمن الانتصارات التي يحققها الشعب اليمني، خصوصا اللجان الشعبية وانصار الله، حيث أن الحديدة اليوم تحررت كما أن مأرب على قاب قوسين أو أدنى أن تتحرر كاملة كل ذلك سوف يلقي بظلاله على شبه الجزيرة العربية ومنها البحرين والكويت وقطر وكل تلك الدول سوف تتأثر .

وقال المدهون أن بدء فرز اللجان في العراق اليوم سوف يلقي بظلاله والزيارات الاماراتية الى سوريا أيضا يعطي مؤشرا أن هنالك تغيرات قادمة الى الأفضل.

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