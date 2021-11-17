تدشين مخيم طبي مجاني في مديرية العبدية بمأرب

العالم - اليمن

يهدف المخيم الذي ينظمه على مدى عشرة أيام، مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة إب بالتعاون مع مكتب الصحة بمأرب، إلى إجراء المعاينة والتشخيص والعمليات الجراحية لسكان المديرية والمديريات المجاورة.

وأشاد المحافظ طعيمان باستجابة وزارة الصحة في إسناد القطاع الصحي بالمديريات المحررة، مؤكدا أهمية المخيم في مديرية العبدية للتخفيف من معاناة أبناء المديرية والمديريات المجاورة.

وأشار إلى أن مديرية العبدية حرمت من المشاريع الخدمية خلال فترة الأنظمة السابقة وستحظى اليوم بأولوية في المشاريع والخدمات.

بدوره أوضح وكيل وزارة الصحة رئيس المخيم الطبي، أن المخيم يستهدف تقديم الخدمات التشخيصية والجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وخدمات المعاينة وصرف الأدوية مجاناً لذوي الدخل المحدود.

فيما دعا مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الشعاب، أبناء العبدية والمديريات المجاورة إلى الاستفادة من خدمات المخيم خلال الفترة المحددة .. مثمناً دعم مكتب الصحة في محافظة إب بتنظيم المخيم.

حضر التدشين مدير مكتب الصحة بإب الدكتور عبدالله السماوي ومدير مستشفى الأمومة والطفولة في إب الدكتورة فايزة محمد محسن وكوادر صحية.