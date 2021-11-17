الإمارات توقع اتفاقا لشراء طائرات هليكوبتر من روسيا

العالم - الإمارات

ووقعت الوثيقة شركة "Alpha Aviation"، وهي مشروع مشترك بين شركة "Russian Helicopters" وشركة "AJ Holding" الإماراتية، وتعمل الشركة في مجال ترويج وبيع طائرات الهليكوبتر المدنية الروسية في الخارج، بحسب ما ذكر موقع "tatar".

وأشار الموقع إلى أن السوق الرئيسي لشركة "Alpha Aviation" سيكون دول الشرق الأوسط، حيث من المقرر بحلول عام 2026 بيع أكثر من 20 طائرة هليكوبتر مدنية من مختلف الأنواع، بما في ذلك "Mi-171A2" و"Ka-32" و"Mi- 38" و"Ansats"،.

وشركة"Russian Helicopters Holding" هي جزء من شركة "Rostec State Corporation" وهي شركة تطوير وتصنيع طائرات الهليكوبتر الوحيدة في روسيا، والتي تأسست في عام 2007.

والثلاثاء، كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي "دينيس مانتوروف"، على هامش معرض طيران دبي، عن إجراء مباحثات مع الإمارات لتوسيع التعاون في مجال صناعة الطيران.

وفي فبراير/شباط 2017، أفاد رئيس شركة "روس تيخ"، "سيرجي تشيميزوف" بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة سوف تتعاونان في تطوير مقاتلة خفيفة من الجيل الخامس.

وأوضح أن المقاتلة المذكورة قد يتم تصميمها على أساس طائرة "ميج-29" وأن الأعمال ستبدأ عام 2018 لتستغرق 7 إلى 8 سنوات.