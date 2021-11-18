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الامارات تعزف نشيد الكيان الاسرائيلي داخل ساحة القصر الرئاسي في أبوظبي

الامارات تعزف نشيد الكيان الاسرائيلي داخل ساحة القصر الرئاسي في أبوظبي
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشر سفير كيان الاحتلال الاسرائيلي لدى الامارات أمير حايك، مقطعاً مصوراً لما أسماه عزف النشيد الاسرائيلي "هتيكفاه" داخل ساحة القصر الرئاسي في أبوظبي.

العالم - الإمارات

ونشر "الحايك" مقطع الفيديو معلقا "عزف النشيد الإسرائيلي ورفع العلم الإسرائيلي لأول مرة في القصر الرئاسي في أبو ظبي. لحظات تاريخية مثيرة".

فيما أظهر مقطع أخر رفع لحظة رفع علم الكيان الصهيوني بجانب نظيره الإماراتي خلال تقديم "الحايك" أوراق اعتماده أمام نائب رئيس دولة الإمارات "محمد بن راشد"

وكانت أول مرة عزف فيه النشيد فى إمارة أبوظبي بشكل عام في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عندما أحرز أحد الرياضيين الإسرائيليين الميدالية الذهبية في بطولة عالمية للجودو.

وافتتحت الإمارات سفارتها بـ"تل أبيب" في شهر يوليو/تموز الماضي، كما افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" سفارة الإحتلال الاسرائيلي في أبوظبي وقنصليتها في دبي في يونيو/حزيران الماضي.

ووقع الكيان الصهيوني والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات العام الماضي ضمن ما يعرف باتفاقيات إبراهام بوساطة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

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